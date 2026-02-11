Стало известно о взятии под контроль ВС РФ дорог на Павлоград

Большая часть дорог на Павлоград Днепропетровской области находится под контролем беспилотников Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах РФ.

«Российские беспилотники контролируют большую часть трасс, ведущих в Павлоград», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что контроль российских БПЛА над путями снабжения значительно ограничивает логистические возможности украинской армии, а также усложняет переброску подкреплений на линию фронта.

