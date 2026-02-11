Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

09:53, 11 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно о взятии под контроль ВС РФ дорог на Павлоград

ТАСС: Большая часть дорог на Павлоград находится под контролем российских БПЛА
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Большая часть дорог на Павлоград Днепропетровской области находится под контролем беспилотников Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах РФ.

«Российские беспилотники контролируют большую часть трасс, ведущих в Павлоград», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что контроль российских БПЛА над путями снабжения значительно ограничивает логистические возможности украинской армии, а также усложняет переброску подкреплений на линию фронта.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили в Харьковской области обстреливавшую Белгородскую область реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire Вооруженных сил Украины.

