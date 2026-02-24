Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:47, 24 февраля 2026Культура

Избитая двумя мужчинами российская актриса раскрыла детали происшествия

Актриса Кулишенко заявила, что незнакомые мужчины избили ее в Санкт-Петербурге
Ольга Коровина

Кадр: сериал «Такси под прикрытием»

Актриса Кристина Кулишенко, известная по роли в фильме «Онегин», прокомментировала сообщения об избиении двумя мужчинами у бара в Санкт-Петербурге. Ее слова приводит Super.ru в Telegram.

Кулишенко рассказала, что находилась в заведении с двумя друзьями. Компания оплатила счет и собиралась уходить, однако столкнулась с агрессией со стороны двух незнакомцев. По словам женщины, конфликт разгорелся внезапно, причину перепалки она назвать не смогла.

«На улице они подошли и молча ударили. Один ударил сразу, как вышли на улицу, рассек губу, у меня пошла кровь, потом подошел и ударил меня по голове», — заявила Кулишенко.

После этого участников драки доставили в отделение полиции, а затем артистку отвезли в больницу. Кулишенко уточнила, что не снимала побои и сейчас чувствует себя лучше. «Голова болит, где удар был. И губа просечена чуть-чуть», — добавила она.

Об избиении Кулишенко стало известно 24 февраля. Сообщалось, что знакомый актрисы в пабе перебрал с алкоголем и стал оскорблять других клиентов заведения. За это компанию вывели на улицу, где стали избивать. Кулишенко дважды ударили по лицу, ее госпитализировали с травмами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина нападения подрывника на сотрудников ДПС в Москве

    Экономика России оказалась под угрозой из-за одного фактора

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названа выдавшая местонахождение инсценировавшей свою смерть экс-чиновницы деталь

    Зеленский поставил Орбана в один ряд с Путиным и Лукашенко

    На популярном у россиян курорте питоны устроили заплыв по улицам

    Дочери отказались общаться с бывшим принцем Эндрю после его ареста

    Айза в третий раз вышла замуж и показала свадебные фото

    Шедевры русских классиков продадут за миллиард рублей

    Умерла звезда «А зори здесь тихие» Ирина Шевчук

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok