Избитая двумя мужчинами российская актриса раскрыла детали происшествия

Актриса Кулишенко заявила, что незнакомые мужчины избили ее в Санкт-Петербурге

Актриса Кристина Кулишенко, известная по роли в фильме «Онегин», прокомментировала сообщения об избиении двумя мужчинами у бара в Санкт-Петербурге. Ее слова приводит Super.ru в Telegram.

Кулишенко рассказала, что находилась в заведении с двумя друзьями. Компания оплатила счет и собиралась уходить, однако столкнулась с агрессией со стороны двух незнакомцев. По словам женщины, конфликт разгорелся внезапно, причину перепалки она назвать не смогла.

«На улице они подошли и молча ударили. Один ударил сразу, как вышли на улицу, рассек губу, у меня пошла кровь, потом подошел и ударил меня по голове», — заявила Кулишенко.

После этого участников драки доставили в отделение полиции, а затем артистку отвезли в больницу. Кулишенко уточнила, что не снимала побои и сейчас чувствует себя лучше. «Голова болит, где удар был. И губа просечена чуть-чуть», — добавила она.

Об избиении Кулишенко стало известно 24 февраля. Сообщалось, что знакомый актрисы в пабе перебрал с алкоголем и стал оскорблять других клиентов заведения. За это компанию вывели на улицу, где стали избивать. Кулишенко дважды ударили по лицу, ее госпитализировали с травмами.