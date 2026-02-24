Раскрыты подробности избиения российской актрисы в пабе

Актрису Кристину Кулишенко избили в питерском пабе из-за приятеля. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, Кулишенко пришла в паб в компании молодого человека и приятеля 23 февраля около девяти вечера. Предварительно, знакомый перебрал с алкоголем и стал оскорблять других клиентов заведения. За это компанию вывели на улицу, где стали избивать. Актрису дважды ударили по лицу, ее госпитализировали с травмами. В больнице были зафиксированы ушибы и гематомы.
Об избиении Кулишенко стало известно ранее 24 февраля.
Актриса известна по ролям «Онегин», «Морские дьяволы», «Лихач-4», «Зять».