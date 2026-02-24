Реклама

Экономика
21:54, 24 февраля 2026Экономика

Известная актриса рассказала о любви к готовке

Актриса Шидловская заявила, что любит готовить
Полина Кислицына (Редактор)
Софья Шидловская

Софья Шидловская. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Известная российская актриса Софья Шидловская заявила, что любит и хорошо умеет готовить. О том, как она обустраивает свой быт, артистка, снявшаяся в сериалах «Вампиры средней полосы», «Беспринципные» и «Мир! Дружба! Жвачка!», рассказала в интервью журналу WomanHit.

Шидловская отметила, что считает себя организованной в быту. «Все, кто пробовал мою еду, остались в восторге — по крайней мере, они так говорят. Коронное блюдо у меня — сырники и куриная лапша. И бабушка мне привила полезную привычку никогда не оставлять грязную посуду на утро — мыть сразу, не откладывая», — добавила она.

Актриса также подчеркнула, что ей небезразлично, как обустроено пространство вокруг нее, поэтому она с большим энтузиазмом обставляет съемную квартиру, где сейчас живет. В интерьере артистка предпочитает минимализм и японский подход, когда нет ничего лишнего. «Считаю, что порядок в доме — порядок в голове. И у меня отсутствуют пылесборники — магнитики, фигурки, сувениры из разных стран. Поддерживаю только акценты — красивая ваза со святящейся гирляндой внутри, оригинальная лампа. На стенах у меня огромные киношные постеры», — описала свой подход к украшению дома Шидловская.

Ранее актриса Анастасия Талызина сравнила уборку с медитацией.

    Обсудить
