Каллас указала Киеву на его приоритет

Каллас заявила, Украина должна отдать приоритет восстановлению инфраструктуры
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украине необходимо отдать приоритет восстановлению своей инфраструктуры, а не нефтепровода «Дружба». С таким заявлением выступила глава евродипломатии Кая Каллас, пишет РИА Новости.

По словам Каллас, она не может винить украинцев за восстановление своей энергетической инфраструктуры. «Они ставят в приоритет своих людей... а не трубопровод ("Дружба" — прим. "Ленты.ру")», — отметила руководитель евродипломатии, заявив, что по нефтепроводу «дешевая нефть поступает в другие страны».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна прекращает экстренные поставки электроэнергии на Украину. Такое решение он объяснил тем, что Киев перекрыл транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Между тем, политик допустил возможность обсуждения и пересмотра решения, если президент Украины Владимир Зеленский выйдет на диалог по этому вопросу.

Тем временем Венгрия заблокировала многомиллиардный кредит Киеву, который Европейский союз был намерен дать Украине. Подобный шаг Будапешта также оказался связан с ситуацией вокруг «Дружбы».

