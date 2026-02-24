В России сменился лидер в продажах машин с пробегом

РИА Новости: Самыми продаваемыми автомобилями с пробегом в России стали Kia Rio

По итогам января самыми продаваемыми легковыми автомобилями с пробегом в России стали южнокорейские Kia Rio и Hyundai Solaris. Об этом со ссылкой на отчет аналитического агентства «Автостат» сообщает РИА Новости.

У первой модели продажи составили 10,1 тысячи единиц, что на 26 процентов больше, чем годом ранее, а у второй — 9,8 тысячи. На третьем месте идет Ford Focus (8,3 тысячи).

Эти модели смогли подвинуть с первых мест российские автомобили. В 2025 году лидирующую позицию занимала Lada 2107, но теперь она делит с Lada 2114 пятое и шестое места (7,8 тысячи единиц)/

Между этими моделями встроилась Lada Niva (8,1 тысячи). Из иномарок в первую десятку также попали Toyota Camry (7,2 тысячи) и Volkswagen Polo (6,8 тысячи штук) — восьмое и девятое места. Оставшиеся седьмое и десятое места заняли Lada Priora (7,7 тысячи единиц) и Lada Granta (6,7 тысячи). Всего в январе россияне приобрели 437 тысячи легковых автомобилей с пробегом, что на четыре процента больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в начале 2026 года суммарные продажи новых легковых автомобилей в России упали на 9,5 процента даже по сравнению с кризисным 2025 годом. По оценке главы группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, можно констатировать, что национальный авторынок погрузился в полноценную депрессию.