11:11, 13 февраля 2026Авто

Российский авторынок погрузился в депрессию

Аналитик Терлюкевич: Продажи машин упали даже в сравнении с январем 2025 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

В начале 2026 года суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей в России заметно сократились даже в сравнении с относительно депрессивным январем 2025-го. Об усугублении тревожной ситуации на внутреннем рынке заявил глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. Его слова приводит «Автостат».

В январе на внутреннем рынке реализовали в общей сложности 80,6 тысячи новых машин. Достигнутый результат оказался на 9,5 процента ниже в сравнении с тем же периодом прошлого года.

На этом фоне можно говорить, что российский авторынок погрузился в полноценную депрессию, отметил аналитик. На ситуацию во многом повлияло очередное повышение утильсбора. Внутренний спрос в январе, пояснил Терлюкевич, в основном обеспечили машины, ввезенные в страну по старому «утилю».

Глава департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов также указал на влияние утильсбора на динамику продаж машин в России. Заметное снижение реализации в начале года он назвал ожидаемым с учетом всплеска спроса в конце 2025-го. Часть объема продаж четвертого квартала, констатировал он, — это тот объем, который мог быть в январе.

Другими важными факторами, оказывающими негативное влияние на реализацию машин в России, эксперты называют жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, низкую доступность автозаймов для значительной части населения и общее подорожание автомобилей. В сложившихся реалиях, отмечал Терлюкевич, ожидать скорого восстановления продаж не приходится. Если это и произойдет, то не раньше весны. Первые же месяцы 2026 года, полагает аналитик, уйдут на адаптацию участников рынка к новым реалиям.

