09:00, 24 февраля 2026Экономика

Китай ограничил поставки некоторых товаров в Японию

Минкоммерции КНР ограничило поставку товаров двойного назначения в Японию
Вячеслав Агапов

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Китай ограничил экспорт товаров 40 японским предприятиям для сдерживания ядерных амбиций Токио. Об этом со ссылкой на Минкоммерции КНР сообщает РИА Новости.

20 компаний, в том числе Mitsubishi, включили в перечень экспортного контроля. Им запрещено отгружать товары двойного назначения, а также передавать продукцию из КНР. Еще 20 предприятий, включая Subaru и Fuji, внесли в список наблюдения. Он предусматривает дополнительные проверки и оценку рисков при одобрении поставок им товаров двойного назначения из КНР.

«Вышеуказанные меры направлены на сдерживание "ремилитаризации" Японии и ее стремления обладать ядерным оружием, они являются полностью обоснованными, разумными и законными. Это не повлияет на нормальные китайско-японские торгово-экономические связи, добросовестным и законопослушным японским компаниям абсолютно не о чем беспокоиться», — пояснили в Минкоммерции.

В ноябре 2025-го китайские власти начали разрабатывать механизм, который ограничит поставки редкоземельных металлов компаниям, связанным с американскими военными. Пекин ждет, что эти меры, с одной стороны, позволят председателю КНР Си Цзиньпину соблюсти договоренности с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом об облегчении поставок таких материалов, а с другой — не допустят того, чтобы они не попали в распоряжение оборонки США.

