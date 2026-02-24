Коллапс российской военной машины назвали «скорее надеждой Запада»

CNN: Запад говорит о скором коллапсе военной экономики РФ, но это скорее надежда

Западные политики говорят о скором коллапсе российской военной экономики, но такой сценарий остается скорее их надеждами. Об этом говорится в материале телеканала CNN по случаю годовщины начала украинского конфликта.

«Западные чиновники справедливо утверждают, что существуют доказательства в поддержку этого, как они это делали в 2024 году и в прошлом году. Но (...) коллапс остается скорее надеждой Запада, чем стратегией», — пишут авторы материала.

Ранее полковник американской армии в отставке и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что план западных стран по вооружению Украины с треском провалился.