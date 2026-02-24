Реклама

16:14, 24 февраля 2026

Крыса упала с потолка в суп к посетительнице кафе и попала на видео

В Сингапуре крыса спрыгнула в суп клиентки кафе с потолка ТЦ и попала на видео
Никита Савин
Никита Савин

В Сингапуре крыса упала с потолка торгового центра в суп к посетительнице ресторанного дворика. Об этом пишет Mothership.

Инцидент произошел в ТЦ Lucky Plaza днем 18 февраля. На видео, снятое очевидцем попал момент, когда крыса выбралась из тарелки, а затем побежала к краю стола. Сидевшие за столом мужчина и женщина вскочили и начали собирать вещи. Вскоре подошел сотрудник кафе, взял крысу салфеткой и унес. Лишившаяся супа женщина рассказала, что зверек упал с потолка, где тянутся многочисленные трубы и воздуховоды.

В Сингапурском агентстве по контролю безопасности пищевых продуктов Mothership ответили, что ведут проверку инцидента. По словам пострадавшей клиентки, владелец кафе предложил ей заменить испорченные блюда, однако не извинился. После случившегося, администрация фудкорта провела масштабную уборку помещений. При этом проверка, инициированная властями, продолжается.

В комментариях к видео многие обратили внимание, что сотрудник кафе очень ловко и буднично поймал крысу салфеткой. Некоторые предположили, что работники ТЦ привыкли к крысам, а значит санитарные условия там оставляют желать лучшего.

Ранее стая крыс захватила больничную палату в индийском штате Уттар-Прадеш. Бегающих по тумбочкам и вещам больных грызунов сняли на видео посетители.

