19:38, 24 февраля 2026

Макрон оценил перспективу скорого мира на Украине

Макрон заявил, что скептически относится к возможности скорого мира на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Tom Nicholson / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что скептически относится к возможности скорого установления мира на Украине. Его слова приводит BFMTV.

«Я, мягко говоря, очень скептически отношусь к возможности достижения мира в краткосрочной перспективе», — сказал французский лидер на открытии встречи «коалиции желающих».

При этом он позитивно оценил инициативы, связанные с переговорами.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.

