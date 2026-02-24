Реклама

12:41, 24 февраля 2026

Максим Галкин высказался о приеме гормонов после хвастовства новой внешностью

Юморист Максим Галкин пошутил в ответ на заявление о приеме им гормонов
Карина Черных
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) высказался о приеме гормонов после хвастовства новой внешностью. Его комментарий появился под видео стилистки Алеси Абрамовой на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша в рамках собственной классификации личностей по внешности отнесла комика к типажу «Конь» и озвучила мнение насчет его преображения с помощью нарядов и прически. В свою очередь, одна из зрительниц заявила, что одной из причин его трансформации стала гормонозаместительная терапия (ГЗТ).

«Если бы я сел на ГЗТ — я бы уже не конь, а слон был», — пошутил в ответ 49-летний артист.

В феврале фото хвастающегося мускулами Галкина оценили в сети словами «в овуляцию смотреть нельзя».

