В конце января комик и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), который в последние годы вызывал интерес СМИ в основном благодаря эмиграции из России в Израиль и неоднозначным высказываниям о политике, оказался в центре внимания совершенно по иной причине. Артист резко сменил имидж и стал напоминать молодым россиянам, которые помнили его как участника передач вроде «Кривое зеркало» и любимца возрастной аудитории, их голливудских кумиров. Как Галкина провозгласили новым секс-символом и почему его преображение породило волну мемов, разбиралась «Лента.ру»

«Это что такое?»

Фотографии, которые так огорошили пользователей соцсетей и блогеров, Галкин опубликовал в Instagram 24 января. На снимках он запечатлен в нью-йоркском Центральном парке в нетипичном для него образе. Артист одет в темное худи с замшевыми вставками, джинсы и шапку. На лице, которое комик чаще всего гладко брил, многодневная щетина, а на глазах нет очков. «Нью-Йорк», — лаконично подписал он снимки.

Фото: @maxgalkinru

В последующие дни комик практически ежедневно делился в Instagram новыми фото и видео, которые наглядно демонстрировали его новый образ: например, хвастался подтянутой фигурой в обтягивающем термобелье, демонстрировал внушительные мускулы на руках в майке-алкоголичке, примерял меховую шапку и куртку, играючи спускался по склону на лыжах и с шампанским в руках.

Всего же артист опубликовал около 16 таких постов, а у самого популярного больше 11 тысяч комментариев. Галкин в нем позирует перед зеркалом с зачесанными назад волосами и в обтягивающем черном костюме

Многие пользователи попытались отгадать секрет трансформации Галкина. Кто-то списал перемены на бороду, шапку, правильную укладку и хорошую физическую форму, другие предположили, что комику помог персональный стилист. Некоторые откровенно признавались, что даже не узнали звезду юмористических передач.

Я лайкнула красивого мужика, а из Reels узнала, что лайкнула Галкина

пользовательница Instagram

Но немало было и тех, кто и вовсе отказался верить, что фотографии настоящие. «Мне одной кажется, что это фильтры?», «Почему мы реагируем на фотографии Максима Галкина так, будто нейросетей не существует?» — возмутились они.

Однако комик обвинения в том, что он использовал искусственный интеллект, чтобы улучшить завирусившиеся снимки, опроверг. По словам Галкина, секрет его преображения — это спорт.

«К тренажерному залу каждый день прикладываюсь, такое приложение старомодное», — ответил он на вопрос пользовательницы о том, какое приложение использует для редактирования фото

Pro Max

Что бы ни стояло за новым имиджем артиста, в сети Галкина провозгласили новым секс-символом. «Максим, у меня муж и двое детей! Имейте совесть!», «Мы в сексуальном страхе», «Пощадите, пожалуйста, мы же замужем», — умоляли Галкина комментаторши. А мужчины шутили, что из-за преображения юмориста могут лишиться жен, и просили оставить им «хоть немного девушек».

Как похорошел Галкин при Трампе пользовательница Instagram

Галкина стали сравнивать с Бенедиктом Камбербетчем и Беном Аффлеком, звездой «Сверъестественного» Дженсеном Эклзом, футболистом Дэвидом Бекхэмом и другими секс-символами. Кто-то даже в шутку предположил, что новые снимки Галкина заставят заплакать от зависти основателя Telegram Павла Дурова, который любит фотографироваться полуобнаженным и демонстрировать хорошую форму.

Этот занятный таймлайн, где слова «Галкин» и «краш» в одном предложении

пользовательница X matilda_hide

«Уже не просто Макс, а Pro Max», «Не иноагент, а Agent 007», «Это уже не Максим Галкин, это Максим Жаркин», — упражнялись в остроумии комментаторы. «Макс, которого я готова установить на своем телефоне», — поиронизировала одна из пользовательниц.

Многие также вспомнили, что комику в 2026 году исполнилось 50 лет. Как пошутили молодые комментаторши, в их лексиконе внезапно появилась фраза «ему всего 50 лет»

Скриншот: @bardulya

Концентрация Галкина в лентах пользователей соцсетей в конце концов настолько превысила норму, что юмористу в шутку стали грозить жалобами его жене, певице Алле Пугачевой. «Я сейчас Алле Борисовне напишу, что вы балуетесь», «Алла Борисовна, почему Максим так долго гуляет на улице, загоните его уже домой и телефон заберите», — шутили они.

Любители мемов также назвали Галкина лучшей инвестицией Пугачевой и пошутили, что певица «взяла себе мужа на стадии котлована». «Пугачева его на вырост брала», «Пугачева сыграла вдолгую и победила», «Она определенно что-то знала много лет назад», — посмеялись в сети

Юморист оказался еще и звеном, объединяющим поколения: как заявили любители мемов, Галкин сначала стал кумиром их бабушек, затем — матерей, а теперь в артиста влюбились и они сама. «Моя бабушка любила Галкина, моя мама любила Галкина, пришло мое время», — уверяли в соцсетях.

Впрочем, другие отметили, что считали юмориста привлекательным (и мечтали выйти за него замуж) еще в детстве, а теперь благодаря этому ощущают некое превосходство над новоявленными фанатками.

Кадр: @yourfavrum / TikTok

А бабушка мне в детстве говорила, когда я собиралась замуж за Баскова или Губина: «Внученька, обрати внимание на Максимку Галкина». Мудрейшая женщина пользовательница Instagram

В итоге некоторые пользователи соцсетей даже начали жаловаться, что юморист их попросту «достал». В соцсетях даже предложили порассуждать, кто к началу февраля надоел больше — изменивший внешность супруг Пугачевой или финансист-педофил Джеффри Эпштейн, дело которого вновь вызвало резонанс после публикации рассекреченных документов.

Кроме того, некоторые пользователи и вовсе выразили недоумение из-за волны обожания Галкина: они отказались считать артиста сексуальным и даже назвали его скуфом. «Вы бы еще Геннадия Ветрова сделали секс-символом, извращенки», — пошутил пользователь в X. «Даже Бурунова сделаем», — отрезали в комментариях.

Раньше Галкина и Пугачеву обсуждали из-за отъезда из России

В последние годы Галкина в России обсуждали в основном из-за того, что он и Пугачева весной 2022 года уехали из России, а затем неоднократно критиковали политику страны. Изначально Галкин и Пугачева не подтверждали решение покинуть Россию: в частности, певица заявляла, что «каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией».

Однако впоследствии супруги так и не вернулись жить в Россию. Галкина, который вел несколько передач на российских телеканалах, заменили другие ведущие

При этом Пугачева несколько раз прилетала на родину: к примеру, в мае 2023 года приезжала на похороны модельера Валентина Юдашкина. Галкин во время этих поездок супругу не сопровождал.

Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин. 16 ноября 2002 года . Фото: Денис Медведев / PhotoXPress

После эмиграции Галкин, в частности, пошутил над атакой украинских дронов на Москву, которая произошла в мае 2023 года. Галкин, комментируя налет дронов, указал, что беспилотники могли задеть его дом в деревне Грязь. «Ну на то я замок и строил. Дроны летели прямо над ним, но не тронули — там аура хорошая! Опять же, колдовство», — сказал он

На одном из концертов в Дубае юморист продолжил за зрителями фразу «Слава Украине» (внесена Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов). Артиста тогда оштрафовали на 100 тысяч дирхамов (около 2,4 миллиона рублей) и запретили ему въезд в ОАЭ.

Пугачева, в свою очередь, утверждала, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию». На масштабную критику в соцсетях, которая началась после их с Галкиным отъезда из страны, певица отвечала словами «были холопами, стали рабами».

Высказывание артистки тогда сочли обращением к россиянам, но она впоследствии заявила, что высказывалась о своих завистниках, а не обо всех россиянах

В большом интервью, которое вышло осенью 2025 года, Пугачева обвинила Россию в предательстве. «Я давно сказала, что могу покинуть Родину, которую очень люблю, только в одном случае — если Родина меня предаст. А она меня предала», — заявила артистка.

В России Галкина и Пугачеву не раз призывали привлечь к уголовной ответственности за фейки о Российской армии и дискредитацию Вооруженных сил (ВС). В 2023 году Следственный комитет (СК) России проверил некоторые высказывания Галкина и Пугачевой, однако не нашел оснований для возбуждения уголовного дела.

Фото: @maxgalkinru

В Госдуме также призывали признать Пугачеву иностранным агентом: в 2024 году такой запрос направил в Минюст депутат Госдумы Алексей Журавлев. Однако министерство ответило, что не видит оснований для такой меры.

Галкина же включили в перечень иноагентов еще в сентябре 2022 года. В министерстве тогда заявили, что артист занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины

Пугачева просила Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем: она заявила, что солидарна с супругом, которого считает «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».

Сам Галкин отказался считать себя иностранным агентом. Юморист также счел, что была развернута «беспрецедентная кампания по очернению его имени».

Иноагентом я себя не считаю, но так как я нахожусь в компании очень достойных людей, то буду считать это некой наградой и торжественно шлепать у себя на лбу этот знак, что я признан иноагентом

Максим Галкин комик

Впоследстии комик несколько раз пытался добиться исключения из реестра, однако российские суды ему отказывали. Так, в решении Мосгорсуда отмечалось, что Галкин во время своих выступлений за рубежом поднимает вопросы внутренней и внешней политики России, а также распространяет недостоверные сведения о ходе специальной военной операции (СВО).