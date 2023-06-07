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01:23, 7 июня 2023Культура

Максим Галкин посмеялся над атакой беспилотников на Москву

Юморист Галкин заявил, что беспилотники не повредили его замок в Грязи из-за хорошей ауры

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Юморист и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) во время выступления в турецкой Анталье пошутил про атаку украинских беспилотников в Москве. Об этом пишет «СтарХит».

Шоумен заявил, что дроны могли задеть его дом в деревне Грязь. «Ну на то я замок и строил. Дроны летели прямо над ним, но не тронули — там аура хорошая! Опять же, колдовство», — сказал он.

Утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В столице были зафиксированы попадания в три жилых дома: на Ленинском проспекте, на Профсоюзной улице и на улице Атласова в Новой Москве. Отмечается, что первый дрон переносил не сдетонировавший кумулятивный заряд КЗ-6. Жители двух домов были эвакуированы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве, сработала система противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что российская певица Алла Пугачева не станет продавать свой особняк в подмосковной деревне Грязь из-за решения суда отказать ее супругу — юмористу Максиму Галкину — в снятии статуса иноагента. Источник «МК» рассказал, что особняк «заточен под вкусы и желания» супругов и дорог им «на чисто эмоциональном уровне».

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    Марина Совина
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