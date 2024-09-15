Галкина уличили в политической деятельности и антироссийской пропаганде. Как юморист отреагировал на выводы суда?

Галкин заявил, что никогда не имел отношения к политической деятельности

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) использует свои концерты за рубежом для антироссийской пропаганды. Это следует из судебных документов.

Как говорится в решении Мосгорсуда, шоумен во время своих выступлений за рубежом поднимает вопросы внутренней и внешней политики России, а также распространяет недостоверные сведения о ходе специальной военной операции (СВО).

Данные обстоятельства свидетельствуют об иностранной поддержке осуществляемой административным истцом политической деятельности путем предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов Мосгорсуд

Галкин вел политическую деятельность в интересах иностранных источников

Кроме того, Центр противодействия экстремизму МВД России уличил Галкина в ведении политической деятельности в интересах иностранных источников.

Управлением зафиксированы факты осуществления указанным лицом политической деятельности в интересах иностранного источника в связи с оказанным на него иностранным источником воздействием Мосгорсуд

Также сотрудники центра обнаружили в социальных сетях артиста публикации, содержащие недостоверные сведения о специальной военной операции (СВО).

Галкин отрицает занятие политической деятельностью

Из материалов суда также следует, что Галкин отрицает ведение политической деятельности, а также утверждает, что признание иноагентом нарушает его права и свободы.

Галкин в обосновании своего иска к Минюсту заявил, что «никогда не осуществлял политическую деятельность, является деятелем культуры и искусства», а включение его в реестр иностранных агентов «является вмешательством в его право свободно выражать свое мнение, нарушает права на неприкосновенность частной жизни».

12 марта Мосгорсуд признал законным внесение Галкина в реестр иностранных агентов. Юмориста отказались исключать из числа иноагентов, несмотря на его попытки обжаловать решение Минюста.

Позднее стало известно, что Галкин обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Отмечалось, что дата заседания еще не назначена.

Минюст признал Галкина иноагентом в сентябре 2022 года. В ведомстве отметили, что юморист осуществляет политическую деятельность и получает финансирование с Украины.