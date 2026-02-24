Медведев дал «очевидный и жесткий» ответ на вопрос о передаче Украине ядерного оружия

Медведев: Данные о передаче Украине ядерного оружия радикально меняют ситуацию

Данные о том, что Франция и Великобритания хотят передать Украине ядерное оружие, радикально меняют ситуацию. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос журналистов о планах европейских стран в Telegram.

Политик отметил, что дело не в «разрушении» Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Скажу очевидную и жесткую вещь, — написал он. — Это прямая передача ядерного оружия воюющей стране. Не может быть и тени сомнения в том, что России в при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране».

Медведев добавил, что в случае необходимости удар будет нанесен и по «странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта». Зампред Совбеза подчеркнул, что Россия имеет право на симметричный ответ.

Ранее о работе Франции и Великобритании над предоставлением Украине ядерной бомбы заявили в Службе внешней разведки России. По ее данным, в Европе планируют замаскировать операцию под самостоятельную разработку украинцев.

В Совфеде России отреагировали на информацию обращением в адрес ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия с просьбой провести расследования. С аналогичным призывом сенаторы выступили к членам Палаты общин и Палаты лордов Великобритании, а также к депутатам Национального собрания и членам Сената Франции. В верхней палате российского парламента подчеркнули, что планы Парижа и Лондона приведут к резкой эскалации конфликта и создадут прямые угрозы безопасности всей Европы.