Совфед предупредил о последствиях попытки поставить Украине ядерное оружие из Европы

Совфед: Поставка ядерного оружия Украине приведет к резкой эскалации конфликта

Попытка Великобритании и Франции поставить Украине ядерное оружие приведет к резкой эскалации конфликта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совфеда России, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Ранее о работе Парижа и Лондона над предоставлением Киеву ядерной бомбы заявили в Службе внешней разведки России. По ее данным, в Европе планируют замаскировать операцию под самостоятельную разработку украинцев.

В Совфеде подчеркнули, что в связи с полученной информацией в ООН, МАГАТЭ, а также в адрес Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия направлено обращение. Кроме того сенаторы призвали членов Палаты общин и Палаты лордов Великобритании, а также депутатов Национального собрания и членов Сената Франции начать парламентские расследования.

В верхней палате российского парламента предупредили, что реализация плана поставок Украине ядерного вооружения создаст прямые угрозы безопасности не только для России, но и для всей Европы. «В Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с Ядерной доктриной Российской Федерации агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение», — говорится в обращении Совфеда.

В ноябре глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил о целесообразности немедленной подготовки к ядерным. Министр выразил уверенность в необходимости проведения подобных мероприятий в текущих реалиях необходима. Он считает, что данная мера позволит укрепить обороноспособность и подтвердить готовность России к любым сценариям.