09:48, 24 февраля 2026

Менеджер магазина одежды раскрыла связь между любимым цветом вещей и характером

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Vladimir Fedotov / Unsplash

Менеджер по закупкам британского бренда и онлайн-ретейлера одежды, обуви и аксессуаров Chums Филиппа Брукс раскрыла связь между любимым цветом вещей и характером. Ее комментарий приводит The Sun.

По словам фэшн-байера, любители белого цвета сигнализируют о своей простоте и искренности. Они демонстрируют сдержанную уверенность в себе, ценят мир, спокойствие и порядок. В свою очередь, черные наряды могут носить те, кто стремится создать барьер между собой и окружающим миром и придать себе авторитетности.

Оттенки красного также говорят об авторитете, самоуверенности и доминировании. Люди, которые их предпочитают, стремятся быть на виду, легко берут на себя роль лидера в разговоре и быстро принимают решения. «В то же время красный может ассоциироваться с опасностью и защитой. Иногда его надевают как броню, чтобы создать видимость силы, когда человек чувствует себя уязвимым», — добавила сотрудница магазина.

Если гардероб человека полон вещей синего цвета, он хочет, чтобы его воспринимали как надежного, заслуживающего доверия и ответственного, отметила специалистка. Также указанные личности высоко ставят интеллект и эмоциональную устойчивость. В свою очередь, любители розового чувствуют себя комфортно, выражая эмоции, и ценят эмпатию и взаимопонимание.

Почитателей предметов гардероба желтого цвета Брукс отнесла к тем, кому нравится быть на виду и демонстрировать креативность и самовыражаться. Данные персоны социально открыты, оптимистичны и жизнерадостны. При этом тяга к зеленым оттенкам говорит, что для личности в приоритете благополучие, баланс, стремление к открытости в общении и гармония.

«Гардероб, полный коричневых, нейтральных и природных оттенков, показывает, что вы предпочитаете базу мимолетным трендам и цените надежность. Вы — тот человек, который умеет слушать, проявлять заботу и рассудительность», — заключила собеседница издания.

В декабре 2024 года психолог Эмма Кенни раскрыла связь между характером человека и его верхней одеждой.

