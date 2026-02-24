Министр обороны Украины раскрыл новый план по войне с Россией

Министр обороны Украины Федоров: В плане войны с Россией есть три цели

В новом плане Украины по войне с Россией есть три цели: защитить небо, остановить наступление и лишить Москву нефтяных доходов. Стратегию по ведению конфликта раскрыл в Telegram министр обороны Украины Михаил Федоров.

«Президент [Украины Владимир Зеленский] поставил четкую задачу — параллельно с дипломатией укреплять оборону так, чтобы заставить врага заключить мир. Наш план войны — это три конкретные цели», — говорится в публикации.

Глава ведомства пояснил, что новая стратегия Украины включает в себя укрепление систем противовоздушной обороны и перехвата дронов, остановку наступления российских войск на земле, море и в киберпространстве, а также нанесение России экономического урона.

Ранее Федоров рассказал, что на Украине идет подготовка к комплексной реформе мобилизации. По его словам, министерство обороны работает над системным решением, способным урегулировать накопившиеся за годы конфликта проблемы.