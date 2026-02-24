Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:44, 24 февраля 2026Экономика

Москвичам пообещали новый рекорд

Синоптик Леус: Рекорд по снежному покрову в Москве может обновиться
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В среду, 25 февраля, в Москве может обновиться рекорд по высоте снежного покрова. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Во вторник на столицу обрушился очередной снегопад. На данный момент рекордно высокий снежный покров для 25 февраля составляет 65 сантиметров, однако в ближайшие дни показатели с большой вероятностью могут превысить это значение.

Сейчас высота снежного покрова по данным базовой метеостанции Москвы на ВДНХ составляет 62 сантиметра. За сутки показатель снизился на 4 сантиметра.

Ранее сообщалось, что снегопады в Москве прекратятся в середине недели, 26 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил о получении большого пакета одного вида оружия

    Экономика России оказалась под угрозой из-за одного фактора

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Россиянин получил срок за отправленную в автобусе посылку

    Названа дающая Европе «стратегическую автономию» ракета

    ВСУ атаковали пассажирский автобус в Брянской области

    Назван единственный вариант для встречи Путина и Зеленского

    Директор Киркорова отреагировала на слухи о полумиллионном долге артиста

    В России оценили вероятность завершения украинского конфликта к лету

    Зеленский прокомментировал критику Залужного фразой «я уважаю»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok