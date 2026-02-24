Москвичам пообещали новый рекорд

Синоптик Леус: Рекорд по снежному покрову в Москве может обновиться

В среду, 25 февраля, в Москве может обновиться рекорд по высоте снежного покрова. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Во вторник на столицу обрушился очередной снегопад. На данный момент рекордно высокий снежный покров для 25 февраля составляет 65 сантиметров, однако в ближайшие дни показатели с большой вероятностью могут превысить это значение.

Сейчас высота снежного покрова по данным базовой метеостанции Москвы на ВДНХ составляет 62 сантиметра. За сутки показатель снизился на 4 сантиметра.

Ранее сообщалось, что снегопады в Москве прекратятся в середине недели, 26 февраля.