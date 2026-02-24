Реклама

Экономика
17:22, 24 февраля 2026Экономика

Москвичам предсказали аномально жаркое лето

Климатолог Киселев: Лето в Москве может быть аномально жарким
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Предстоящее лето в столице может быть аномально жарким. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

Он объяснил, что зима выдалась довольно холодной по сравнению с предыдущими годами, что может повлиять на погоду летом. Температура воздуха в сезонах связана, поскольку среднегодовая температура всегда остается примерно на одном и том же уровне (плюс 15 градусов) и ее колебания не сильно меняются. Если один сезон оказывается гораздо холоднее, другой может быть аномально теплым, чтобы сохранить среднегодовые показатели.

Специалист добавил, что достоверные прогнозы погоды синоптики могут дать не ранее чем за 15 суток, а наиболее точные — за трое суток до предполагаемого события.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что на текущей неделе столбики термометров в Москве и Подмосковье достигнут и преодолеют нулевую отметку.

