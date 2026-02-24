Реклама

Экономика
15:24, 24 февраля 2026

Москвичам пообещали плюсовую температуру на этой неделе

Синоптик Шувалов: Температура в Москве поднимется выше нуля 28 февраля
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На этой неделе столбики термометров в Москве и Подмосковье достигнут и преодолеют нулевую отметку. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По прогнозам синоптика, выше нуля температура в столичном регионе поднимется уже в субботу, 28 февраля. В последний день зимы мегаполис окажется в теплом секторе циклона, благодаря чему воздух прогреется до нуля — плюс двух градусов. Температура продолжит расти на протяжении нескольких дней. Оттепель, по словам Шувалова, разыграется как раз в начале марта.

Сугробы, однако, простоят в столице еще не одну неделю. Снегопады, возобновившиеся в Москве 24 февраля, сойдут на нет в ночь на четверг, 26-е число. Снег, который намело в Москве за время обильных осадков, растает только в третьей декаде марта. Среднесуточная температура до тех пор должна стабильно держаться выше нуля.

