На подвергшуюся избиениям со стороны экс-мужа полицейского россиянку возбудили дело

На подвергшуюся избиениям со стороны экс-мужа жительницу Адыгеи возбудили дело

На жительницу Адыгеи, которая подверглась преследованию и избиениям со стороны экс-мужа полицейского на пенсии, возбудили уголовное дело. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

36-летняя россиянка развелась еще в 2024 году. С тех пор 40-летний бывший в звании полковника начал за ней следить и угрожать расправой. У пары четверо детей.

После расторжения брака женщина пыталась через суд забрать свою часть имущества — в 2023 году семье дали выплату на строительство или покупку жилья, которую дают сотрудникам правоохранительных органов после десяти лет стажа. Тогда им выплатили 25 миллионов рублей. Мужчина, как утверждает супруга, потратил почти все деньги на свое усмотрение, а жилье детям так и не приобрел.

Суды встали на сторону жительницы Адыгеи. Согласно решению кассационного суда в Краснодаре от апреля 2025 года, бывший муж должен был перечислить супруге более 18 миллионов рублей. Но средств она так и не увидела. Более того, мужчина напал на нее в машине. Все заявления, которые писала жена в правоохранительные органы, игнорировались. В конце января на саму россиянку возбудили уголовное дело. Она якобы в одном из разговоров с экс-супругом обронила фразу о том, что переедет его на автомобиле.

Ранее в Белгородской области мужчина избил девушку стулом за отказ познакомиться.