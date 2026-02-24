Реклама

11:57, 24 февраля 2026Россия

На вокзале россиянка сломала руку из-за действия охранника

Екатеринбурженка сломала руку после того, как охранник толкнул на нее пьяного
Майя Назарова

Кадр: предоставлено пострадавшей / Е1.РУ Екатеринбург Онлайн

На вокзале в Екатеринбурге женщина сломала руку из-за действия охранника. По данным издания Е1.ru, сотрудник толкнул на россиянку пьяного пассажира.

Горожанка пояснила, что в конце прошлого года приехала на вокзал, чтобы сесть на поезд и поехать к родителям в Башкирию. Перед тем как попасть на территорию вокзала, пассажиры проходят проверку в досмотровом павильоне. Именно там женщина и получила травму не по своей вине.

Как отметила россиянка, когда она поставила багаж на досмотровую ленту, сотрудник вокзала пререкался с нетрезвым мужчиной. Внезапно охранник толкнул оппонента, и тот рухнул прямо на екатеринбурженку. Пострадавшую отвели в медпункт, где выяснилось, что она получила открытый перелом руки.

Женщина поделилась, что охранника вокзала никто увольнять не стал. Она же проходила длительное лечение и существенно потеряла в финансах.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае мужчина избил старшеклассника перед входом в школу на глазах у сотрудника охраны.

