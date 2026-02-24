Реклама

Культура
20:42, 24 февраля 2026Культура

На Украине Чичерину приговорили к 12 годам тюрьмы

На Украине певицу Юлию Чичерину заочно приговорили к 12 годам тюрьмы
Ольга Коровина

Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

Шевченковский суд Киева вынес заочный приговор российской певице Юлии Чичериной. Соответствующая информация появилась на странице суда в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Согласно публикации, обвинительный приговор был вынесен 24 февраля. Артистку обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, пересечении государственной границы с целью причинения вреда интересам Украины и ряде других преступлений.

«Согласно приговору, Чичериной Юлии Дмитриевне заочно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — указали в суде.

Чичерину объявили во всеукраинский розыск в 2015 году. В 2023 году Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении артистки и пригрозила ей пожизненным заключением из-за поддержки специальной военной операции. СБУ уточнила, что в конце 2022 года певица опубликовала видео с призывом к украинским военным сдаваться в плен.

