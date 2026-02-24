Реклама

На Украине отреагировали на вскрывшиеся планы Запада вооружить Киев ядерной бомбой

Тихий заявил, что данные СВР РФ о передаче Киеву ядерной бомбы являются ложными
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что данные Службы внешней разведки (СВР) России о передаче Киеву ядерной бомбы якобы являются ложными. Об этом дипломат сообщил агентству Reuters.

«Российские чиновники (...) в очередной раз пытаются сфабриковать старую абсурдную историю про "грязную бомбу"», — рассказал Тихий.

Представитель украинского МИД отметил, что Киев «уже много раз опровергал» данные российской разведки, параллельно призвав международное сообщество отреагировать на это.

Накануне СВР заявила, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину «грязной» ядерной бомбой. По информации ведомства, Париж и Лондон намереваются тайно передать Киеву европейские комплектующие, оборудование и технологии в этой сфере.

