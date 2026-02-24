Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:30, 24 февраля 2026Бывший СССР

Наемники ВСУ захотели сдать силовикам России украинские позиции

ТАСС: Наемники ВСУ предлагают российским силовикам сдать украинские позиции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) предлагают российским силовикам сдать украинские позиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представитель российских силовых структур.

По словам собеседника агентства иностранных наемников готовы за криптовалюту передать координаты украинских позиций, в том числе собственные после ухода из пункта временной дислокации. Он подчеркнул, что подобные прецеденты уже имеются.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что иностранцы в рядах ВСУ обращаются к российской стороне с просьбой помочь вернуться на родину. Источник отметил, что имеются десятки подобных обращений.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал число иностранных наемников, которые участвовали в боевых действиях на стороне украинской армии. Он также заявил, что иностранцы теряют интерес к ВСУ, поскольку они понимают последствия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве смертник бросил бомбу в машину с полицейскими. Погиб один сотрудник ГАИ

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    ВСУ на фоне переговоров в Женеве атаковали учебные заведения в России

    В Венгрии сделали мрачный прогноз об Украине

    В Москве произошел мощный взрыв

    Названо имя погибшего при взрыве в Москве сотрудника полиции

    Обнаружен скрытый фактор риска жировой болезни печени

    Наемники ВСУ захотели сдать силовикам России украинские позиции

    Новый министр обороны Нидерландов обратилась к Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok