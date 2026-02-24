Назван неочевидный способ выявить болезнь Альцгеймера задолго до потери памяти

JAD: Изменения в периферии глаза сигнализируют о болезни Альцгеймера

Глаза могут помочь обнаружить болезнь Альцгеймера на самых ранних стадиях — задолго до появления проблем с памятью. К такому выводу пришли исследователи из Houston Methodist. Результаты работы опубликованы в Journal of Alzheimer’s Disease (JAD).

В эксперименте на мышиной модели ученые обнаружили, что ранние изменения происходят не в центральной части сетчатки, на которую обычно обращают внимание при осмотре, а в ее периферической зоне. Именно там зафиксировали признаки клеточного стресса и перестройки поддерживающих клеток — мюллеровских глиальных клеток — еще до развития выраженных симптомов заболевания.

Исследователи также выявили повышение уровня белка аквапорина-4, который участвует в «очистке» нервной ткани от метаболических отходов, включая белки, связанные с Альцгеймером. По словам авторов, это может отражать попытку организма компенсировать начинающиеся нарушения до того, как система очистки мозга даст сбой.

Ученые считают, что в будущем широкоугольная визуализация сетчатки может стать простым и неинвазивным способом ранней диагностики. Если результаты подтвердятся в клинических исследованиях на людях, обычный осмотр у офтальмолога сможет помочь выявлять болезнь за годы до появления первых когнитивных симптомов.

Ранее ученые выяснили, что уровень белка p-tau217 в плазме крови помогает предсказать болезнь Альцгеймера.