20:03, 24 февраля 2026Авто

Названо главное условие отказа для возвращения западных автобрендов в Россию

Глава РСПП: Техническая поддержка Украины не даст автоконцернам вернуться в РФ
Марина Аверкина

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Западные автопроизводители, замеченные в военно-техническом сотрудничестве с киевским режимом или в оказании ему поддержки, столкнутся с категорическим отказом в возвращении на российский рынок. Об этом «Известиям» заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Ушедшие из России иностранные автобренды предусмотрели юридические возможности, позволяющие претендовать на обратный выкуп активов. Но это не является безусловным основанием для возобновления их деятельности в стране, подчеркнул Шохин. «Критерии возвращения компаний хоть и не узаконены четко, но тем не менее о них много говорится: тех, кто вовлечен в военно-техническое сотрудничество и поддержку Украины, депутаты и правительство по определению не пустят», — отметил он.

По словам главы РСПП, вопрос разработки соответствующих критериев может быть начат в Госдуме уже в скором времени. Это особенно актуально в свете недавней информации о производстве беспилотных летательных аппаратов военного назначения французским концерном Renault. С учетом более ранних заявлений компании о потенциальной готовности вернуться на российский автомобильный рынок, этого может не произойти никогда.

Ранее стало известно, что в 2025 году самой востребованной полноприводной моделью в России стал кроссовер Geely Monjaro. Следом в рейтинге расположились два российских внедорожника.

