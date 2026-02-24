Названы сроки стабилизации транспортного коллапса в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи авиакомпании стабилизируют расписание в ближайшие сутки

В Сочи назвали сроки стабилизации транспортного коллапса после введенных ограничений на 23 февраля — авиакомпании будут приводить в порядок расписание в течение ближайших 24 часов. Об этом сообщается в Telegram-канале городского аэропорта.

На данный момент воздушная гавань работает по фактическому расписанию и начинает обслуживать самолеты в порядке очередности. Уточняется, что некоторые рейсы могут быть перенесены, отменены или объединены с другими отправлениями — об этом авиаперевозчики будут информировать пассажиров своевременно.

Ранее стало известно, что в аэропорту курорта Краснодарского края задержано более 100 рейсов. Вечером 23 февраля в аэропорту Геленджика также ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атак БПЛА.