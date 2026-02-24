В России выросла доля нетрадиционного сидра

«Ъ»: Производство натурального сидра в РФ выросло на 7,5 процента в 2025 году

По итогам 2025 года производство натурального сидра, то есть из яблочного сока, выросло на 7,5 процента, до 527,13 тысячи декалитров. Об этом со ссылкой на данные участников алкогольного рынка пишет «Коммерсантъ».

При этом рост всей категории в целом достиг 27,8 процента, что почти в четыре раза больше, поэтому доля традиционного сидра опустилась до четырех процентов.

Такая тенденция связана с миграцией в эту категорию плодово-ягодной продукции и слабоалкогольных коктейлей, что началось после повышения акциза примерно в три раза на фруктовые вина и плодовую алкогольную продукцию в мае 2024 года. По состоянию на 2026 год ставки на них соотносятся как 33 рубля и 148 рублей за литр.

Как объяснил гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель, натуральный сидр выпускают в основном небольшие ремесленные предприятия. Крупным компаниям для производства придется переоборудовать предприятия. Президент Союза производителей традиционного сидра Алексей Небольсин заметил, что на рынке сказывается отсутствие поддержки со стороны государства и хронический дефицит яблок из-за частых неурожаев.

При этом российские фермеры предпочитают выращивать столовые яблоки, а для сидра нужны технические. В прошлом производители компенсировали нехватку отечественной продукции импортом, в основном из Польши, но сейчас с ним тяжело. По словам Акселя, из-за этих трудностей традиционный сидр дороже массового, его сложнее продвигать в магазинах. Поэтому массовый покупатель сталкивается с сидром только из восстановленного яблочного сока.

Ранее Росалкогольтабакконтроль сообщил, что в 2025 году розничная продажа слабоалкогольных напитков рухнула на 87,3 процента, до 1,53 миллиона декалитров, то есть почти в восемь раз.