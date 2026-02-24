Реклама

Экономика
12:53, 24 февраля 2026Экономика

В России ограничат возможности для исследований рынков товаров

Минпромторг РФ напомнил о запрете на изучение товарных рынков для иностранцев
Платон Щукин
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С 1 марта работу по исследованию товарных рынков в России сможет проводить только российское юридическое лицо, при этом иностранные граждане и россияне с гражданством другой страны не имеют права в совокупности иметь в его капитале более 20 процентов. Об этом со ссылкой на напоминание Минпромторга сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ утвержден летом прошлого года. Он касается организаторов исследований товарных рынков с годовым оборотом более 800 миллионов рублей.

Исключение сделано для исследований, которые связаны с обработкой или анализом данных о структуре товарных рынков, но делаются по заказу органа государственной власти, органа местного самоуправления или находящихся в их ведении организаций.

Также закон обязывает все компании хранить базы данных и серверы, на которых размещается информация о таких исследованиях, внутри страны.

В Минпромторге подчеркнули, что требования повышают безопасность торговой сферы и связанных с нею секторов экономики. Действующие организаторы исследований товарных рынков должны подтвердить соответствие новым требованиям до 15 мая 2026 года. В Госдуме отмечали, что работу иностранных аналитических компаний в России используют авторы западных санкций.

Ранее сегодня сообщалось, что Великобритания рекордно расширила пакет ограничительных мер. В четвертую годовщину начала боевых действий на Украине в списки попали почти 300 компаний из России и других стран.

