Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
13:54, 24 февраля 2026Спорт

Олимпийская чемпионка из Канады посчитала заслуженными шестые места Петросян и Гуменника

Дюамель: Петросян и Гуменник заняли на ОИ места в соответствии со своим катанием
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЛетние Олимпийские игры
Аделия Петросян

Аделия Петросян. Фото: РИА Новости

Олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель посчитала заслуженными шестые места российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Играх-2026. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Все победители показали себя с лучшей стороны, свое лучшее катание и действительно заслужили победу. Что касается Петра и Аделии, то они заняли на Олимпиаде места в соответствии со своим выступлением», — посчитала Дюамель. Канадская спортсменка добавила, что ей было интересно следить за Олимпийскими играми.

Материалы по теме:
«Это неприятное чувство» Провал фаворита, неожиданное золото и сомнительное судейство. Как прошел турнир фигуристов-одиночников?
«Это неприятное чувство»Провал фаворита, неожиданное золото и сомнительное судейство. Как прошел турнир фигуристов-одиночников?
14 февраля 2026
На зимней Олимпиаде россияне выиграли только одну медаль. Как они реагировали на свое поражение?
На зимней Олимпиаде россияне выиграли только одну медаль.Как они реагировали на свое поражение?
23 февраля 2026

На прошедшей Олимпиаде в Италии 18-летняя Петросян и 23-летний Гуменник выступали в одиночном катании. Оба российских спортсмена соревновались в нейтральном статусе и заняли шестые места. При этом Петросян допустила падение в произвольной программе, а Гуменник безошибочно откатал свою, которая включала пять четверных прыжков.

В сентябре прошлого года Дюамель раскритиковала выступление Петросян в квалификационном турнире на Олимпиаду-2026. Она посчитала, что россиянка вряд ли будет бороться за медали Олимпиады, если покажет тот же уровень катания, который продемонстрировала на турнире.

40-летняя Дюамель — двукратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка 2018 года в парном катании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли дальнейшие планы по Украине в годовщину начала СВО. Что в этот день говорят в Киеве и Европе?

    Экономика России оказалась под угрозой из-за одного фактора

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Медведев допустил ядерный удар по странам-поставщикам грязной бомбы для Украины

    Трамп назвал президента Финляндии чужим именем

    В России ответили на слова Зеленского об этапе переговоров

    Стала известна причина нападения подрывника на сотрудников ДПС в Москве

    Раскрыта мощность ноутбука с процессором от iPhone

    Удар трехтонной авиабомбы по дамбе на одном из основных направлений в ДНР попал на видео

    Москвичам назвали срок таяния снега

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok