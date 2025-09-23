Олимпийская чемпионка из Канады раскритиковала выступление Петросян в отборе на Олимпиаду

Дюамель: Петросян чуть дальше от медалей сейчас, ее прыжки кажутся зажатыми

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель раскритиковала выступление Аделии Петросян в квалификационном турнире на Олимпиаду-2026. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Фигуристка выразила мнение, что Петросян вряд ли способна побороться за медали Олимпиады, если покажет тот же уровень катания, который продемонстрировала на турнире. «Аделия Петросян, похоже, чуть дальше от медалей сейчас. Ее прыжки кажутся зажатыми и неплавными», — заявила Дюамель. Спортсменка добавила, что Петросян сможет составить конкуренцию лучшим фигуристкам на Играх-2026, если улучшит этот элемент.

20 и 21 сентября Петросян выиграла квалификационный турнир и завоевала путевки на Олимпиаду. Фигуристка по сумме двух прокатов набрала 209,63 балла.

Ранее Дюамель неоднократно высказывалась за ужесточение санкций в адрес российских спортсменов. В частности, она призывала ужесточить правила в отношении сменивших гражданство отечественных фигуристов. Канадка отмечала, что спортсмены должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять.

39-летняя Дюамель — двукратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка-2018 в парном катании.