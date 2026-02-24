Реклама

17:36, 24 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на выделение Британией нового пакета помощи Украине

Депутат Чепа: Новая помощь Британии Украине носит косметический характер
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Новая помощь Великобритании Украине носит весьма косметический характер, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Реакцией на транш он поделился с «Лентой.ру».

Ранее власти Великобритании объявили на сайте правительства королевства о новом пакете помощи для Киева. 20 миллионов фунтов стерлингов (26,9 миллиона долларов) выделят на «восстановление энергосетей и обеспечение дополнительных генерирующих мощностей», еще 5,7 миллиона фунтов стерлингов (7,7 миллиона) — на гуманитарную поддержку прифронтовых территорий.

Великобритания на сегодняшний день является активнейшей стороной в продлении украинского конфликта, отметил депутат. «Мы помним, какова была в 2022 году роль [бывшего британского премьер-министра Бориса] Джонсона, который поломал уже имеющуюся конструкцию стамбульского договора. Мы помним все последующие действия руководства Великобритании», — указал политик.

При этом британцы осознают безысходность кампании, направленной на истощение России, полагает Чепа. Парламентарий добавил, что экономического и политического коллапса в стране, которого они ожидали, не произошло и не произойдет.

«Они понимают это прекрасно, поэтому идет как бы агония тех действий, на которые они рассчитывали, которые они организовали. На сегодняшний день на фоне провала политики Евросоюза относительно использования временно украденных (они все вернут и с процентами потом) наших средств, на фоне определенной позиции Вашингтона, который готов продолжать оказывать помощь Украине, но только за деньги Европы, что не устраивает Европу, эта помощь носит весьма-весьма косметический характер. Она незаметна, не окажет никакого эффекта на ход военных действий», — заключил собеседник «Ленты.ру».

До этого военный аналитик британского телеканала Sky News Шон Белл сообщил о том, что Украина «постепенно» терпит поражение в вооруженном конфликте с Россией.

