Песков: Главная цель СВО — достижение безопасности людей на востоке Украины

Главной целью специальной военной операции (СВО) является достижение безопасности людей на востоке Украины. Об этом в годовщину начала спецоперации заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Главная цель - это обеспечение безопасности людей, которые живут на востоке Украины и которые были, действительно, в смертельной опасности. Это главное», — сказал он.

Представитель Кремля также добавил, что цели СВО на данный момент не достигнуты полностью, поэтому она продолжается.

Ранее представители диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» заявили, что итог четырех лет специальной военной операции (СВО) — разрушение «идеологического состава русофобской Украины».