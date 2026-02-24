Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 24 февраля 2026Россия

Песков в годовщину СВО назвал ее главную цель

Песков: Главная цель СВО — достижение безопасности людей на востоке Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Главной целью специальной военной операции (СВО) является достижение безопасности людей на востоке Украины. Об этом в годовщину начала спецоперации заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Главная цель - это обеспечение безопасности людей, которые живут на востоке Украины и которые были, действительно, в смертельной опасности. Это главное», — сказал он.

Представитель Кремля также добавил, что цели СВО на данный момент не достигнуты полностью, поэтому она продолжается.

Ранее представители диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» заявили, что итог четырех лет специальной военной операции (СВО) — разрушение «идеологического состава русофобской Украины».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты последние подробности подрыва машины ГАИ в Москве. Что известно о смертнике и в чем заключается особенность атаки

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    Названа проблема рубля

    В Кремле сделали заявление об урегулировании конфликта на Украине в годовщину СВО

    Переговорные позиции Украины в годовщину СВО оценили словами «слабее, чем когда-либо»

    Песков указал на планы Запада по сокрушению России

    Песков заявил о влиянии СВО на россиян

    Глава Минобороны Германии обвинил Трампа в укреплении позиций Путина по Украине

    Раскрыты главные изменения в армии России после начала СВО

    Песков в годовщину СВО назвал ее главную цель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok