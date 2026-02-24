Песков заявил о влиянии СВО на россиян

Песков: Россияне за время СВО стали лучше понимать свои корни

Россияне за время проведения специальной военной операции (СВО) стали лучше понимать свои корни. О влиянии спецоперации на общество рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия и ее жители сильно изменились за прошедшие с начала СВО четыре года.

«Произошла феноменальная консолидация общества вокруг президента, произошло, наверное, созревание общества в плане понимания наших корней, в плане понимания того, что такое хорошо, что такое плохо во всем мире, в международных делах», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Песков заявлял, что уровень поддержки президента россиянами «беспрецедентно зашкаливает», а уровень консолидации вокруг президента высок. В связи с этим пресс-секретарь главы государства назвал Путина уникальным президентом.