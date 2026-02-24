Реклама

17:39, 24 февраля 2026Авто

Петербуржец отсудил более миллиона рублей за рухнувший на авто лед

Житель Петербурга отсудил 1,2 миллиона рублей за рухнувший на авто лед
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Житель Санкт-Петербурга отсудил более миллиона рублей за наледь, которая рухнула на его авто и повредила его. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

По информации источника, 25-летний мужчина припарковал машину возле дома, а наутро обнаружил, что у нее разбито ветровое стекло, бампер и фонари. Чтобы добиться компенсации, петербуржец подал в суд на коммунальную службу. Тот постановил, что организация ненадлежащим образом выполняла обязанности по содержанию имущества многоквартирного дома.

Добиться выплаты компенсации гражданину помогли приставы, которые вынесли постановление о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ. Вскоре после этого представитель компании обратился в ведомство с документами об исполнении судебного решения.

Ранее россиянам описали порядок действий при падении наледи на авто.

