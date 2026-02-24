Полковник Матвийчук: Россия разгромила армию Украины, вступившую в СВО

Если взять за отправную точку 24 февраля 2022 года, то Вооруженные силы (ВС) России разгромили ту украинскую армию, которая начала воевать в специальной военной операции четыре года назад, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он подвел итоги конфликта на Украине.

По словам военного, Украина вступила в конфликт с Россией армией в составе 220-240 тысяч военнослужащих, которая на сегодня полностью разгромлена. Матвийчук отметил, что потери украинцев за четыре года составили приблизительно миллион, а по некоторым источникам, миллион двести убитыми.

«На сегодня мы полностью прочистили территорию ЛНР, завершаем очистку ДНР, присоединили территории Запорожской и Херсонской областей, устроили буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. По всему фронту, по моим данным, мы ведем активные действия, наступаем и практически ведем разгром группировок Украины. Кроме того, Украина полностью исчерпала свой человеческий ресурс и практически не может восполнять потери», — рассказал полковник.

Матвийчук добавил, что в политической ситуации Россия держит руку на пульсе, владеет и оперативной, и стратегической инициативой. Российские войска продолжают выполнять задачи, которые были поставлены президентом Владимиром Путиным перед армией, заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что власти Украины решили усилить эвакуацию мирных жителей из Сумской области. Зона эвакуации расширяется ежедневно и приближается к Сумам.