Зона эвакуации на Украине приблизилась к Сумам

РИА Новости: ВСУ активизировали эвакуацию мирных жителей из Сумской области

Власти Украины решили усилить эвакуацию мирных жителей из Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По данным собеседника издания, региональные власти активизируют мероприятия по эвакуации гражданского населения.

Между тем, зона эвакуации расширяется ежедневно и приближается к Сумам.

