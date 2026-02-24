Реклама

08:31, 24 февраля 2026Бывший СССР

Зона эвакуации на Украине приблизилась к Сумам

РИА Новости: ВСУ активизировали эвакуацию мирных жителей из Сумской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Власти Украины решили усилить эвакуацию мирных жителей из Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По данным собеседника издания, региональные власти активизируют мероприятия по эвакуации гражданского населения.

Между тем, зона эвакуации расширяется ежедневно и приближается к Сумам.

Ранее наводчик 38-й гвардейской артиллерийской бригады с позывным Малый рассказал, что украинские военные были в ужасе после удара ВС России по складу боеприпасов для дронов на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

