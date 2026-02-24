Все граждане соседней с Россией страны получат долю с продажи энергоресурса в Китай

Крупнейшее государственное акционерное общество Монголии «Эрдэнэс Таван-толгой» (ЭТТ), занимающееся добычей угля, выплатит дивиденды каждому гражданину республики от экспорта в Китай. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

Представитель поставщика объяснил, что еще в 2012 году часть акций госкомпании распределили между всеми жителями страны. Два года назад власти также решили выдать акции тем, что родился после первой раздачи прав собственности.

В 2025 году руководство ЭТТ одобрило дивиденды в размере около 18 долларов. Выплаты состоятся до 30 апреля.

Таван-толгой — это название местности, в которой в 1950-х годах советские геологи открыли группу угольных месторождений с запасами около семи миллиардов тонн. С 1990-х годов их принялись разрабатывать частные компании, но в 2008-м власти вернули месторождение в собственность государства и создали компанию, ставшую крупнейшим экспортером топлива.

Монголия является одним из конкурентов России при поставках угля на китайский рынок. По итогам 2025 года Китай сократил закупки российского угля на два процента.