Помощник Путина раскрыл реакцию на планы передать Украине ядерное оружие

Ушаков: РФ проинформируют США о планах Европы передать Украине ядерное оружие

Москва проинформирует Вашингтон о том, что Франция и Великобритания хотят передать Украине ядерное оружие. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«До американцев будет доведено, конечно, это все. Но они уже знают, сейчас идут комментарии по всем каналам. Надеюсь, что до американцев дойдет (информация — прим. «Ленты.ру»). Но мы доведем специально... Мы специально об этом будем разговаривать с американцами», — сказал он.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что подобные действия являются преступлением, которое может привести к ядерной войне.