13:54, 24 февраля 2026

Володин заявил об угрозе ядерной войны после данных о передаче Киеву «грязной бомбы»

Володин призвал отреагировать на данные о ядерном оружии для Украины
Данные российской разведки о том, что Великобритания и Франция планируют передать Украине ядерное оружие, требуют незамедлительного реагирования. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

Политик сказал, что 24 февраля Госдума обсудит данный вопрос.

«Подобные действия — преступление, которое может привести к ядерной войне. Это недопустимо», — заключил парламентарий.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Франция и Великобритания работают над предоставлением Украине ядерной бомбы. Отмечается, что в Европе планируют замаскировать операцию под самостоятельную разработку украинцев.

В свою очередь, Совет Федерации России предупредил, что планы Парижа и Лондона поставить Киеву ядерное оружие приведут к резкой эскалации конфликта и создадут прямые угрозы безопасности всей Европы.

