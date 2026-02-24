Реклама

Популярный комик оценил возможность переезда в Россию

Комик Джумадилов заявил, что задумывался о переезде в Россию для работы
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Макарена (50 вопросов) / RuTube

Популярный казахстанский комик, бывший участник КВН Данияр Джумадилов оценил возможность переезда в Россию. На эту тему он высказался в беседе с блогером Кареном Адамяном, интервью доступно во «ВКонтакте».

«Я очень много думал: а что, если бы переехать в Россию, там работать, потом обратно приезжать в Казахстан?» — сказал юморист.

При этом Джумадилов признался, что не может решиться на такой шаг. Комик объяснил это тем, что очень любит свой родной город Астану. «Наверное, никогда в жизни отсюда не перееду», — добавил он.

Ранее бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший из России и живущий в Израиле, рассказал, что после эмиграции у него началась депрессия. Он заявил, что справиться с этим состоянием ему помогла музыка.

Перед этим известный журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) объяснил переезд в США. Он отметил, что всегда хотел пожить в Америке.

