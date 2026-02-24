Реклама

Наука и техника
15:10, 24 февраля 2026

Популярный препарат неожиданно связали с уменьшением тяги к алкоголю

eBioMedicine: Тирзепатид резко уменьшил потребление алкоголя в экспериментах
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Almaas Masood / Reuters

Ученые из Гетеборгского университета сообщили, что тирзепатид — действующее вещество препарата Mounjaro, применяемого при диабете 2-го типа и для снижения веса, — резко уменьшает потребление алкоголя у лабораторных животных. В экспериментах на крысах и мышах добровольное употребление алкоголя на фоне тирзепатида падало более чем вдвое, а также ослабевали поведенческие признаки «срыва» после периода воздержания. Работа опубликована в eBioMedicine.

Исследователи использовали несколько моделей: длительное добровольное потребление, «запойноподобное» употребление и сценарии, имитирующие рецидив. После «паузы» без доступа к алкоголю животные обычно увеличивают потребление, однако в группе тирзепатида этого не происходило — напротив, показатели снижались по сравнению с исходными уровнями. Эффекты наблюдались и у самцов, и у самок.

Авторы связывают результаты с влиянием препарата на систему вознаграждения мозга. По данным работы, тирзепатид ослаблял алкоголь-индуцированные изменения дофамина — ключевого медиатора подкрепления. Возможным «узлом» действия назван латеральный септум — область, которую связывают с мотивацией, вознаграждением и рецидивами. Кроме того, в этой зоне обнаружили изменения белков, связанных с регуляцией активности генов, однако исследование не доказывает, что именно они напрямую вызывают снижение потребления.

Ученые подчеркивают: это еще не готовое лечение алкогольной зависимости, так как результаты получены на животных моделях.

Ранее стало известно, что объемы выпиваемого за раз алкоголя влияют на уровень тревожности в будущем.

