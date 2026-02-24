Повышенное потребление соли связали с изменениями в работе мозга

NN: Повышенное потребление соли связано с увеличением риска депрессии

Повышенное потребление соли может быть связано с изменениями в нейробиологических механизмах, регулирующих настроение, и повышенным риском депрессивных симптомов. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 15 тысяч взрослых участников NHANES за 2007-2018 годы. Работа опубликована в журнале Nutritional Neuroscience (NN).

Авторы отмечают, что избыток натрия способен влиять на сосудистую регуляцию, воспалительные процессы и функционирование мозговых структур, участвующих в формировании эмоций.

Участники исследования указывали, как часто они добавляют соль в уже готовые блюда — от «никогда» до «всегда». Депрессивные симптомы оценивали с помощью шкалы PHQ-9. После учета возраста, пола, индекса массы тела, уровня физической активности и других факторов оказалось, что более частое досаливание пищи связано с увеличением риска депрессивных проявлений на 26 процентов.

Чтобы оценить возможную причинную связь, ученые также применили метод менделевской рандомизации, основанный на анализе генетических вариантов, связанных с уровнем потребления соли. Результаты показали, что более высокий уровень натрия может быть причинно связан с повышением риска депрессивных симптомов и большого депрессивного расстройства.

Исследователи подчеркивают, что привычка досаливать пищу является модифицируемым поведенческим фактором. По их мнению, сокращение потребления соли может рассматриваться как потенциальная мера поддержки не только сердечно-сосудистого, но и психического здоровья.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление сладких напитков связано с повышенной тревожностью.