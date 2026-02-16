Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:14, 16 февраля 2026Наука и техника

Выявлена неожиданная опасность популярных напитков

JHND: Регулярное употребление сладких напитков связано с повышенной тревожностью
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Rawpixel.com/ Freepik

Регулярное употребление сладких напитков может быть связано с повышенными симптомами тревожности у подростков. К такому выводу пришли исследователи из Борнмутского университета, проанализировав данные ряда ранее опубликованных работ. Результаты обзора опубликованы в журнале Journal of Human Nutrition and Dietetics (JHND).

Авторы изучили исследования, в которых оценивались пищевые привычки и психическое состояние молодых людей. Речь шла о газированных напитках, энергетиках, сладких соках, сиропах, подслащенных чае и кофе, а также ароматизированном молоке — то есть напитках с высоким содержанием сахара и низкой питательной ценностью. Во всех работах прослеживалась устойчивая связь между высоким потреблением таких напитков и более выраженными симптомами тревожности.

При этом ученые подчеркивают: обнаруженная связь не доказывает, что именно сахар вызывает тревожные расстройства. Возможен и обратный сценарий — подростки с тревожностью чаще выбирают сладкие напитки. Кроме того, на оба показателя могут влиять общие факторы, например, семейная обстановка или нарушения сна.

Тем не менее исследователи считают, что полученные данные важны с точки зрения профилактики. За последние годы уровень тревожных расстройств среди подростков заметно вырос, и выявление изменяемых факторов образа жизни может помочь снизить риски.

Ранее ученые выяснили, что регулярные аэробные нагрузки уменьшают симптомы депрессии и тревожности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три бренда резко подняли цены на машины в России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Масштабы кадрового голода в России оценили

    Россиянин оказался погребен под упавшим с крыши снегом

    Россиянина арестовали за изнасилование внучки возлюбленной

    В России предложили изменить правила изъятия стратегических объектов

    Кладоискатель нашел редкую японскую монету

    Спецназ в кафе уронил на пол торговца оружием и попал на видео

    Российский вратарь объяснил желание получить норвежский паспорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok