16:55, 24 февраля 2026

Путин сделал предупреждение о применении ядерного компонента

Путин: Украина понимает, чем закончится применение ядерного компонента
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости / POOL

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использует все тактики борьбы с Россией, кроме ядерного, потому что понимают возможные последствия. Предупреждение о применении ядерного компонента сделал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Противник не брезгует никакими другими средствами. Понимают, наверное, чем это может закончиться», — заявил российский лидер.

Он добавил, что Украина также предпринимает активные меры, чтобы подорвать процесс мирного урегулирования конфликта.

Ранее Путин также заявил, что Россия имеет данные о плане внешнеполитических противников подорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». По словам президента России, речь идет о возможном подрыве российских газовых систем, проходящих по дну Черного моря.

