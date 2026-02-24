Реклама

Силовые структуры
17:40, 24 февраля 2026Силовые структуры

Пырнувший одноклассника ученик следовал советам школьницы из другого региона

Псковская школьница помогла пермскому школьнику напасть на одноклассника
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю

В Пермском крае суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 16-летней школьницы из Пскова, обвиняемой в пособничестве покушению 13-летнего ученика школы Александровска на своего одноклассника. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, задержанная помогла 13-летнему ученику совершить преступление. Именно она посоветовала напасть на одноклассника на территории школы в Александровске. Подстрекательница была задержана на территории Пскова и отправлена в Пермь.

Ученик седьмого класса пришел в школу с ножом и ранил сверстника в четверг, 19 февраля. Пострадавший находится в тяжелом состоянии — у него повреждено легкое. Семиклассника обезвредили учителя.

