Пырнувший одноклассника ученик следовал советам школьницы из другого региона

Псковская школьница помогла пермскому школьнику напасть на одноклассника

В Пермском крае суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 16-летней школьницы из Пскова, обвиняемой в пособничестве покушению 13-летнего ученика школы Александровска на своего одноклассника. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, задержанная помогла 13-летнему ученику совершить преступление. Именно она посоветовала напасть на одноклассника на территории школы в Александровске. Подстрекательница была задержана на территории Пскова и отправлена в Пермь.

Ученик седьмого класса пришел в школу с ножом и ранил сверстника в четверг, 19 февраля. Пострадавший находится в тяжелом состоянии — у него повреждено легкое. Семиклассника обезвредили учителя.