Наука и техника
10:49, 24 февраля 2026

Раскрыт простой способ снизить риск смерти при раке

JAMA: Регулярная физическая активность при раке снижает риск смерти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Standret / Freepik

Регулярная физическая активность после постановки онкологического диагноза связана со снижением риска смерти. К такому выводу пришла международная группа ученых, проанализировав данные более 17 тысяч человек с семью видами рака. Результаты опубликованы в JAMA Network Open.

Исследователи объединили данные шести крупных долгосрочных проектов и оценили уровень физической активности участников до диагноза и в среднем через 2,8 года после него. Затем пациентов наблюдали около 11 лет, сопоставляя их активность с риском смерти. Анализ учитывал возраст, пол, курение и стадию заболевания, чтобы точнее оценить вклад именно физической нагрузки.

Оказалось, что у физически активных пациентов риск смерти был существенно ниже при ряде онкологических заболеваний. Так, при раке полости рта он снижался на 61 процент, при раке легкого — на 44 процента, при раке эндометрия — на 38 процентов, а при раке мочевого пузыря — на 33 процента. Причем польза наблюдалась даже у тех, кто до диагноза вел малоподвижный образ жизни, но начал регулярно заниматься после него: у пациентов с раком легкого риск снижался на 42 процента, а при раке прямой кишки — на 49 процентов.

Авторы подчеркнули, что для ряда видов рака даже умеренная активность — менее 150 минут в неделю — была лучше полного отсутствия движения. При этом увеличение объема нагрузок сверх стандартных рекомендаций дополнительно снижало риск смерти у некоторых групп пациентов. Исследователи призвали медицинских работников поощрять физическую активность как часть поддержки людей, живущих с онкологическими заболеваниями и после лечения.

Ранее ученые выяснили, что высокодозированный витамин B3 усиливает лечение определенного вида рака.

    Обсудить
